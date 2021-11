Cerrina, giornata del volontariato e ricordo di don Ferrando

Si è svolta domenica la Festa del Volontariato con la celebrazione della Messa alle 11.

Erano presenti le diverse associazioni che costituiscono il ricco tessuto del volontariato nel Comune della valle e non solo: Sea, Aib Valcerrina Aldo Visca, Lions Club Valcerrina, Alpini di Cerrina, Fidas Cerrina, Croce Rossa. Sono intervenuti anche il sindaco Marco Cornaglia ed alcuni amministratori comunali. In particolare è stato ricordato don Ferrando per molti anni parroco di Cerrina e ‘primo volontario’.