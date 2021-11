Questa mattina, giovedì 4 novembre, è stata celebrata a San Damiano d’Asti la ricorrenza del 4 Novembre,

Dopo il ritrovo in Piazza Libertà, è stata celebrata la Santa Messa in onore e ricordo dei caduti presso la Chiesa di San Vincenzo, al termine in Piazza si è svolta la cerimonia di commemorazione ai Caduti con la deposizione di omaggio floreale al monumento, l’Inno nazionale, l’Alzabandiera, la Celebrazione del centenario al Milite Ignoto, cittadino onorario di San Damiano d’Asti e l’intervento e saluto del Sindaco.

Una rappresentanza degli alunni della Scuola Primaria “Gardini” e “Nosengo” e della Secondaria di I° “V. Alfieri” hanno partecipato alle celebrazioni in piazza Libertà a San Damiano d’Asti della Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate. Gli alunni dell’Indirizzo musicale di Tromba/Trombone diretti dal prof. G. Malfatto sono intervenuti nel corso della cerimonia suonando l’ Inno Nazionale; al termine della manifestazione gli alunni della Primaria hanno cantato nuovamente l’Inno di Mameli.

Questa sera è in programma la presentazione del libro Piemontesi sul Fronte Occidentale di G. Libert in Sala Consiliare