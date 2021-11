Celebrata a Piovà Massaia la ricorrenza del 4 novembre

A Piovà Massaia si è celebrata domenica 7 novembre la Commemorazione del 4 novembre, Giornata delle forze armate Festa dell’unità nazionale.

La giornata ha visto la partecipazione del Comune, con il Sindaco Antonello Murgia, del Gruppo Alpini, con il Presidente Sergio Borgo, della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, guidata da Manuele Andreotti e da Giorgio Bianco, della Banda Musicale Aurora diretta da Elena Ricca e Jimmi D’Introno, dell’associazione Fra’ Guglielmo Massaja, con la sua presidente Daniela Bongiovanni e di tutte le altre associazioni del paese.

Dopo la commemorazione in Piazza Guglielmo Marconi la giornata è proseguita con la Santa Messa, celebrata da Don Claudio Berardi in ricordo dei caduti per la patria, e con un momento di preghiera e raccoglimento presso il monumento ai caduti, durante il quale è stato ricordato anche il centenario del milite ignoto attraverso la lettura di una lettera di un soldato anonimo alla madre, prima di morire nella battaglia di Caporetto.