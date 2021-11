Castelnuovo Don Bosco: Andriano primo nella classifica Istituti Tecnici della Fondazione Agnelli

Per la prima volta un Istituto Tecnico della Provincia di Asti è primo nella classifica Eduscopio per quanto riguarda le scuole superiori presenti in un raggio di 30 km dalla città di Torino.

L’indice FGA utilizzato dalla Fondazione Agnelli, che attraverso il portale Eduscopio si occupa proprio di indagare alcune caratteristiche delle scuole superiori in Italia, tiene conto della media dei voti e dei crediti formativi ottenuti dagli studenti diplomati presso una determinata scuola nel loro primo anno di università.

Il corso dell’indirizzo Tecnico e Tecnologico Informatico era partito nel 2013 e l’Istituto aveva investito e scommesso molto a riguardo, essendo per nascita e tradizione una scuola professionale pensata per la manutenzione e assistenza tecnica, a causa delle aziende della vicina Embraco. Oggi il corso tecnico Informatico dell’Andriano ha 6 classi: quest’anno, infatti, si sono formate due prime e le iscrizioni sono in aumento.

“Siamo molto felici del risultato raggiunto – commenta il Responsabile di sede Manello – e questa è un’ulteriore conferma dell’impegno che vede protagonista la nostra scuola, l’unica scuola superiore del Nord astigiano. Insieme al Castigliano di Asti e agli enti territoriali della zona di Castelnuovo Don Bosco cerchiamo di investire nel futuro dei nostri giovani e molte energie ogni giorno vengono spese per far sì che anche questa zona, a metà tra le città di Asti e Torino, possa offrire alle famiglie il giusto supporto e la giusta prospettiva di futuro, quella che meritano tutti i ragazzi.”

Di seguito la classifica: