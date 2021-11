Castelnuovo Belbo contro la violenza di genere

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comune di Castelnuovo Belbo partecipa alla campagna ONU, Orange the World e all’iniziativa dell’Anci di sottoscrivere il “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”.

Da oggi, 25 novembre al 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani, uno striscione arancione sarà esposto sul Palazzo Municipale. Con questa iniziativa simbolica, il comune astigiano per la prima volta aderisce ai 16 giorni di mobilitazione mondiale contro la violenza sulle donne.

“Il drappo arancione sta a significare che anche il nostro piccolo comune vuole per ogni donna un futuro libero da ogni forma di violenza, impegnandosi con iniziative concrete volte all’educazione al rispetto, al cambiamento culturale, all’ascolto di chi possa necessitare di aiuto per trovare il sostegno delle istituzioni preposte ad accompagnare nel percorso di uscita dalla violenza” commenta il sindaco Aldo Allineri