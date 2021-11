Camminata tra Murisengo e Sorina il 5 dicembre

In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or – Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo, proponiamo questo evento organizzato in collaborazione con Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking. Percorso ad anello di km 11 circa – dislivello + 250 m (4 ore a piedi). Difficoltà bassa. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 13,30.

L’escursione naturalistica prende il via in Piazza Boario a Murisengo. L’appuntamento è a partire dalle ore 8,30 per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista dalle 9,30.

L’escursione prevede l’attraversamento del capoluogo prima di scendere tra le campagne in direzione del torrente Stura che verrà costeggiato per un breve tratto, per poi proseguire nella direzione della Polveriera, superare la fonte sulfurea e iniziare una facile salita tra il fitto bosco fino a raggiungere le porte di Villadeati. Il percorso prosegue in direzione Casa Battia, località Crocetta, per poi raggiungere la valle e raggiungere l’altura speculare della frazione di Sorina. Lungo il percorso sarà possibile apprezzare il quadro naturale del paesaggio disegnato dall’abile sapienza della tradizione contadina. A Sorina è prevista una breve sosta presso una delle dimore tipiche del borgo. Rientro passando per San Pietro, rilievo dominato dalla torre romanica che, fino a prima delle distruzioni napoleoniche, fu convento dei monaci benedettini. Nell’area circostante fanno bella figura di sé originali faraglioni di gesso che fuoriuscendo dal terreno, tradiscono la presenza di una cava sotterranea tutt’ora coltivata e che scende fino a 90 metri sotto dalla superficie.

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com



https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/Ristorante.Regina.murisengo/



https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/events/1030390087786269