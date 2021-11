Calendario della Polizia di Stato: acquistabile online sul sito dell’Unicef

La Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che è già possibile acquistare il calendario della Polizia di Stato 2022 online sul sito Unicef, alla pagina www.regali.unicef.it.

Al costo del calendario (8 euro per l’edizione da parete e 6 euro per quella da tavolo) dovranno essere aggiunte le spese di spedizione. Il ricavato della vendita sarà destinato a sostenere il progetto “COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini” rivolto a bambini e adolescenti più vulnerabili e fragili e una quota parte sarà devoluta al Fondo Assistenza per i colleghi della Polizia di Stato, in favore del “Piano Marco Valerio”.

Il calendario verrà consegnato direttamente a casa, esclusivamente sul territorio nazionale.