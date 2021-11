Bonus Terme, ad Agliano Terme l’unico centro accreditato del Piemonte

Sono 117 in tutta Italia, secondo l’elenco ufficiale di Invitalia, e in Piemonte l’unico centro accreditato è in provincia di Asti, ad Agliano Terme. Stiamo parlando dei centri in cui si può utilizzare il Bonus Terme, un buono per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. L’importo massimo del bonus per ogni cittadino è di €200, erogato sotto forma di sconto in fattura.

Il bonus può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a €200, l’importo in più sarà a carico del cittadino. E’ utilizzabile una sola volta, per un solo acquisto.

E’ riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino e non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

Il governo ha stanziato 53 milioni di euro per il Bonus Terme. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Queste le altre strutture accreditate nelle Regioni limitrofe per usufruire del bonus.

Valle d’Aosta

QC Terme Pré-Saint-Didier

Piemonte

Fons Salutis – Terme di Agliano (Asti)

Lombardia

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Qc Terme Bormio – Vecchi (Sondrio)

Bormio Terme (Sondrio)

Terme di Boario (Brescia)

Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo (Pavia)

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Terme di Trescore (Bergamo)

Liguria

La via delle Terme – (Genova)