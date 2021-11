Benessere in cucina al NaturaSì di Asti alla scoperta dei cereali senza glutine

Sabato 20 novembre dalle 9 alle 13 al NaturaSì di Asti in piazza Porta Torino 14 per “Aspettando AstiBenEssere 2022” secondo appuntamento di Benessere in Cucina con il farmacista e kinesiologo dottor Andrea Romagnolo e la dietista dottoressa Serena Manzocco.

Prosegue l’approfondimento della conoscenza dei cereali biologici nella dieta quotidiana; in quest’occasione siandranno a scoprire i senza glutine: avena, mais, grano saraceno e quinoa. Su prenotazione ci si potrà fare testare i senza glutine più adatti con il test kinesiologico e valutare inserirli nella propria dieta andando ad approfondire le proprietà nutrizionali.

In omaggio il piano dieta settimanale e le prime ricette da collezionare di “Benessere in Cucina”.

Prenotazione allo 0141321869 o all’indirizzo mail altromercato@ravafava.it

BENESSERE IN CUCINA SENZA GLUTINE 20-11-21