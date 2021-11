Bagna cauda all’insegna dell’amicizia per il Lions Club Nizza Monferrato Canelli

Con l’autunno torna la tradizione della “Bagna Cauda”.

Anche il Lions Club Nizza Monferrato Canelli ha deciso che, nel rispetto delle norme in essere per fronteggiare l’emergenza Covid 19, il 13 novembre 2021 sia il Lions Club Bagna Cauda Day, ovvero un grande intermeeting dell’amicizia.

Oltre cento i partecipanti provenienti da diverse Regioni si troveranno per le ore 20 al Ristorante Grappolo d’Oro di Canelli, per ritrovare con la lentezza del rito, il sapore dell’intingolo e la complicità del buon vino, il piacere dell’incontro, il desiderio di sciogliere la nebbia ed il grigiore di questo periodo non certo semplice che tutti abbiamo vissuto.

Per non dimenticare ad ogni signora sarà offerto un cestino con i frutti dell’autunno monferrino.