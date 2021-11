Asti, riprende l’attività dell’oratorio di Tanaro con la tradizionale “Festa della Castagnata”

L’oratorio di Tanaro riprende la sua attività, dopo la pausa forzata a causa della pandemia.

L’appuntamento, per tutti i bambini della scuola primaria e secondaria che vorranno partecipare, è domenica 7 novembre dalle ore 15.00 presso la palestra di Tanaro, per la tradizionale “Festa della Castagnata”.

Ci saranno giochi e divertimento assicurati per tutti e, per terminare il pomeriggio, le buonissime caldarroste per grandi e piccini.

A partire poi dalla settimana successiva, l’oratorio tornerà ad essere attivo tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.00 presso la palestra.

Don Mino e gli animatori vi aspettano numerosi.