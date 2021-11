Asti, riapre il reparto medicina A dell’ospedale Cardinal Massaia

Nuovo aggiornamento dell’Asl di Asti sul reparto di medicina A dell’ospedale Cardinal Massaia, dove la scorsa settimana si è verificato un focolaio covid.

“Nella giornata di oggi è stata effettuata la sanificazione della Medicina A dell’ospedale e sono ripresi i ricoveri di nuovi pazienti in reparto.

A partire da domani sarà dunque possibile riaprire completamente il reparto in piena sicurezza” dichiara Asl At

“Ricominceranno quindi le visite di familiari e congiunti ai pazienti ricoverati, secondo le modalità già in vigore nel resto dell’ospedale, sempre nell’ottica della prudenza e della tutela di malati e visitatori: un solo congiunto per paziente (preferibilmente sempre lo stesso) per un massimo di 20 minuti, per l’ingresso è sufficiente il Green Pass. In casi particolari (in cui sia riconosciuta come necessaria l’esigenza di una visita più lunga) sarà invece richiesto il tampone, che verrà prenotato direttamente dal reparto presso hotspot aziendale” conclude la nota dell’Asl At.