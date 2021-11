Asti, premiate le classi vincitrici del Progetto “Volontario anch’io – caccia al mozzicone!”

In Municipio, nella giornata di oggi, venerdì 5 novembre, il Sindaco Maurizio Rasero e le Assessore Elisa Pietragalla e Mariangela Cotto hanno premiato le scuole partecipanti al progetto “Volontario anch’io – caccia al mozzicone!”, iniziativa di sensibilizzazione ambientale rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Asti.

Il progetto ha coinvolto 200 studenti in un’azione di cittadinanza attiva con l’ambiziosa finalità di sensibilizzare il mondo adulto, (quello che il mozzicone lo butta a terra), mettendolo davanti al fatto compiuto ovvero facendo vedere cosa comporta quel piccolo gesto di gettare a terra i mozziconi di sigaretta.

La “gara” di raccolta del mozzicone, che ha visto coinvolte l’intera Scuola Laiolo San Carlo, le classi 3^B e 4^B della scuola G. Ferraris e le classi 2^B e 4^A della scuola M. Buonarroti, è durata 15 giorni, nei quali gli studenti partecipanti hanno “setacciato” le strade intorno alla propria scuola e nel proprio quartiere raccogliendo in totale 11,5 chilogrammi di mozziconi di sigaretta gettati a terra.

Stamattina una delegazione delle classi aderenti, accompagnate dagli insegnanti, hanno pesato i loro sacchetti di mozziconi davanti al Sindaco e agli Assessori presenti, che hanno decretato che al primo posto (premio di € 500,00) è arrivata la Scuola M. Buonarroti, con 6,150 Kg di mozziconi raccolti, al secondo posto (premio di € 300,00) la Scuola Laiolo San Carlo, con 3,150 kg di mozziconi e al terzo posto (premio di € 200,00) la scuola G. Ferraris con 1,850 kg di mozziconi di sigaretta raccolti.

Le classi vincitrici potranno impiegare i premi ricevuti per migliorare la raccolta differenziata nelle proprie classi e per l’acquisto di materiali utili alla scuola.

Non solo mozziconi, ma anche cartelloni, fotografie che testimoniano l’avvenuta raccolta, slogan realizzati dagli studenti e addirittura un RAP DEL MOZZICONE, canzone inventata dai bambini della scuola Buonarroti e cantata davanti al Sindaco in piazza San secondo. Tutti spunti che vogliono essere un monito rivolto a chi butta a terra questi particolari rifiuti e un invito a non farlo più.

Il Sindaco Maurizio Rasero e gli Assessori Elisa Pietragalla, Mariangela Cotto e Renato Berzano, ringraziano le classi intervenute “per l’entusiasmo e le tante idee e stimoli forniti dai cartelloni e dagli slogan creati dai ragazzi, aggiungendo un ringraziamento particolare agli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti nel percorso di sensibilizzazione con il loro prezioso supporto.”

I mozziconi sono stati consegnati all’Asp per il corretto smaltimento.

Gli studenti presenti in piazza hanno dimostrato di aver lavorato sull’argomento in maniera profonda, portando attraverso i loro colorati cartelloni un importante messaggio di cittadinanza attiva e di difesa dell’ambiente a 360 gradi, sottolineando che è importante che le azioni partano “dal basso” perché solo insieme si possono creare cambiamenti importanti per la nostra città.