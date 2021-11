Asti, ospite a San Domenico Savio la 16esima “Rassegna Canti popolari”

Domani, sabato 13 Novembre con inizio alle 21.15, la Chiesa di San Domenico Savio ospiterà la 16a “Rassegna di Canti popolari”, tradizionale appuntamento canoro promosso ed organizzato dal Coro astigiano “I fieuj d’la Douja”, in collaborazione con la Banca di Asti e con il patrocinio del Comune di Asti. Si tratterà della prima corale organizzata post covid, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle normative vigenti.

La serata, condotta da Daniela Carbone, proporrà la partecipazione di due corali. Si esibiranno il coro “Compania dij Cantor” di Ferrere d’Asti e il coro astigiano “I fieuj d’la Douja” (nel 2019 si era esibito ad Amatrice) fondato nel 2002 per la volontà di alcuni coristi già appartenenti al coro alpino “Amici della montagna” della WayAssauto. In repertorio alcuni brani tradizionali armonizzati per il coro stesso dal maestro Mario Della Piana che da tredici anni ne è direttore.