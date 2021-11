Asti, nuovo servizio di messaggistica a disposizione della cittadinanza: per clima avverso o situazioni di disagio c’è Alert System

Venerdì 5 novembre alle ore 12 nelle sale del Comune, il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Amministrazione Comunale, in occasione dell’anniversario dell’alluvione che colpì il nostro territorio nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 1994, presenteranno il nuovo servizio operativo di messaggistica che sarà inizialmente utilizzato per comunicazioni con finalità Covid ed in seguito per informazioni di protezione civile e non solo.

Si tratta di Alert System, ideato per comunicare con la cittadinanza in tempo reale. Basato su una struttura tecnica distribuita su 24 centrali telefoniche di BT Italia, permette di effettuare oltre 200mila chiamate ogni ora e si rivela strumento efficace per allertare sia la popolazione che il personale di servizio per eventi atmosferici (piogge intense, frane, incendi) o situazioni quotidiane (acqua non potabile, interruzioni strade, chiusura scuole, distacco energia elettrica).