Asti, nuovi orari per gli sportelli Asp dei trasporti e dell’illuminazione votiva

A partire da lunedì 29 novembre alcuni sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni 86 osserveranno nuovi e più ampi orari di apertura, agevolando l’utenza interessata.

Lo sportello Trasporti e Mobilità, in cui è possibile sottoscrivere o rinnovare abbonamenti per i bus e i parcheggi, sarà aperto (ad esclusione dei giorni festivi), il martedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,15, oltre il giovedì, dalle 13,30 alle 17,15. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0141.434670 nei medesimi orari di apertura.

Lo sportello per l’illuminazione votiva cimiteriale sarà aperto il lunedì dalle 13,30 alle 17,15 e il venerdì dalle 14 alle 16,30, ad esclusione dei giorni festivi. Gli utenti potranno contattare lo sportello telefonando al numero 0141.434772 esclusivamente negli orari di apertura.

Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it, app AstiParcheggi, app AstiSmartBus e app AstiCimiteri.

Nella foto, gli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni