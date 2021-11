Asti, nuove alberature in via Carlo Graziani

Venerdì 5 novembre si è svolto un sopralluogo del Tavolo tecnico per l’elaborazione del Piano e del Regolamento del Verde della Città di Asti in via Carlo Graziani.

Hanno partecipato per il Comune di Asti il sindaco Maurizio Rasero, l’assessora ai Lavori Pubblici e Verde Stefania Morra e il funzionario comunale Claudio Ferrero e per le Associazioni e Ordini professionali Elena Berta (coordinatrice del Tavolo tecnico) per Legambiente Asti, Angelo Porta per Legambiente regionale, Marco Devecchi per l’Osservatorio del paesaggio, Simona Straforini per l’Ordine degli Architetti di Asti e Riccardo Palma per l’Ordine degli ingegneri di Asti.

Le motivazioni del sopralluogo sono state illustrate dal sindaco che ha informato i partecipanti al Tavolo tecnico sul proposito di riqualificare a verde la via sulla base delle richieste della popolazione mediante la nuova messa a dimora di nuovi alberi per la completa ricostituzione del viale alberato. Dal sopralluogo è emersa la quasi totale scomparsa degli alberi di Prunus in passato presenti su entrambi i lati della via ad eccezione di tre esemplari superstiti in precarie condizioni vegetative (lato campo sportivo) e alcuni esemplari in buone condizioni vegetative sul

lato opposto poco prima della Piazzetta N.S di Lourdes.

L’assessora Morra ha illustrato l’intendimento da parte del Comune di provvedere alla completa risistemazione del viale mediante la messa a dimora di alberi di terza grandezza (piccole dimensioni) per non arrecare problemi al transito veicolare e alle abitazioni presenti, indicando la preferenza per la specie Lagerstroemia indica già presente

in diverse aree verdi della città e caratterizzata da copiose e vivaci fioriture estive. Dopo ampia discussione con i membri del Tavolo tecnico su possibili alternative botaniche alla scelta della Lagerstroemia si è convenuto su questa specie.

E’ stato, inoltre, ritenuto opportuno ricostituire interamente il viale lungo il lato adiacente alla Chiesa (anche mediante la sostituzione dei tre esemplari residui), mentre si è convenuto di ripiantare sul lato opposto solo sino in corrispondenza dei Prunus ancora esistenti in buone condizioni vegetative che non saranno quindi sostituiti, intervenendo unicamente con una potatura per limitare la chioma attualmente molto espansa verso le abitazioni presenti.

Al termine del sopralluogo Rasero e Morra hanno confermato l’intendimento di procedere a breve con l’approvazione del nuovo Regolamento del Verde della Città di Asti.