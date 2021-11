Asti, nuova ordinanza del sindaco Maurizio Rasero: estesa l’area in cui è obbligatoria la mascherina

Dopo il proficuo confronto tenutosi ieri con il Prefetto Terribile, il Questore Salvo, il Comandante dei Carabinieri Breda ed il Comandante della Guardia di Finanza Garaglio sull’opportunità, in un’ottica di fattiva collaborazione, di coordinare gli interventi delle forze dell’ordine per monitorare al meglio l’effettivo rispetto di tutte le normative anticovid nei prossimi week end, ricchi di iniziative culturali ed enogastronomiche, il Sindaco Rasero ha firmato oggi l’ordinanza n. 61 che estende l’obbligo dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 19 dicembre, nella fascia oraria tra le 10 e le 21 nei giorni di sabato e di domenica, in un’area più estesa rispetto a quella individuata dal precedente provvedimento, come si desume dalla cartina sotto

Per scaricare l’ordinanza clicca qui —->>> _albopretorio_000070589_001_or__24967