Asti, in attesa del Natale al Museo Paleontologico tra asinelli e fossili

In occasione del Natale, il Parco Paleontologico Astigiano, in collaborazione con l’Associazione Asintrekking e lo studio fotografico Agenzia Visiva Mikelerio propone “Family experience!” L’appuntamento è a Palazzo Michelerio nel mese di dicembre nei giorni di domenica 5, mercoledì 8, week end 11 e 12, 18 e 19 dalle 10.30 alle 17,00.

Il programma ideato prevede attività che affiancheranno i mercatini del Magico Paese di Natale ma dedicate principalmente ai più piccoli: passeggiate a passo d’asino nel suggestivo chiostro del Palazzo e il tiro con l’arco sempre gestite a gruppi, a turno e in sicurezza. Si proseguirà quindi con una breve visita guidata in museo e alla mostra “Balene Preistoriche” per poi addobbare il “Paleo Albero di Natale”, un abete artificiale da decorare con pigne, addobbi creati con fantasia e con un tocco che renderà unico l’albero natalizio: conchiglie attuali, di forme e grandezze differenti, stampe di denti di squalo e immagini di fossili.

Accanto ai paleo-addobbi, chiaro richiamo di quando ad Asti c’era il mare, i bambini sistemeranno calchi di fossili colorati sotto la guida del personale del Parco e che creeranno un indiretto rimando a quelli autentici, preziosi e fragili, conservati nelle vetrine del museo. I bambini saranno invitati infine a lasciare un personale pensiero alla Balena Tersilla, appena conosciuta in mostra, da appendere al “Paleo Albero”, chissà che possa esaudire i loro desideri!

Negli spazi del chiostro del Michelerio ci sarà la possibilità di avere un ricordo fotografico dell’esperienza. Per partecipare alle giornata è consigliata la prenotazione allo 0141592091 o scrivendo una mail a enteparchi@parchiastigiani.it

Il costo per tutte le attività è di 15,00 € a bambino, accompagnatori gratuiti, scatti fotografici 5,00 €.