Asti, installata una panchina rossa presso la sede della Croce Rossa

Questa mattina, mercoledì 24 novembre, presso la sede della Croce Rossa di Asti si è tenuto un evento organizzato dal Centro Antiviolenza della Croce Rossa di Asti “L’Orecchio di Venere”.

Accolti dal presidente CRI Asti, Stefano Robino, e dalla referente C.A.V. L’Orecchia di Venere, Elisa Chechile, sono intervenuti alla conferenza stampa il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con l’assessora Mariangela Cotto, il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il questore di Asti, Sebastiano Salvo, con la dirigente Daniela Campasso.

Dopo il saluto iniziale del presidente Robino, ha preso la parola Elisa Chechile per comunicare l’apertura della casa Athena, una casa rifugio ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. La casa presenta ambienti molto luminosi ed è composta da cucina, sala comune, 4 posti letto e posti per bambini inferiori ai tre anni, due servizi igienici, un balcone, spazio verde cintato con giochi per bambini e cuccia per animali; la casa è inserita in un piccolo contesto urbano servito dai mezzi pubblici ed in prossimità di un negozio alimentare.

La Chechile ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura di questo nuovo servizio, a partire dal sindaco del comune in cui si trova la casa (ovviamente senza citarlo) ed in particolare gli artigiani che hanno offerto il proprio lavoro gratuitamente per poter sistemare i locali.

Le destinatarie della Casa Rifugio sono donne che hanno subito violenza e per le quali è stata valutata la necessità di una protezione attraverso l’allontanamento dal domicilio abituale.

La conferenza si è conclusa con l’inaugurazione della panchina rossa, scoperta dagli intervenuti a cui è seguita la consegna da parte di alcuni alunni della scuola Buonarroti di “palette” realizzate da loro stessi alle autorità presenti.