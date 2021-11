Asti, il sindaco Maurizio Rasero incontra il presidente dell’ordine dei Medici, Claudio Lucia

Il Primo Cittadino di Asti, Maurizio Rasero, ha incontrato con l’Assessore alla Sanità Mariangela Cotto il Presidente dell’Ordine dei Medici dott. Claudio Lucia, al quale ha anticipato l’assunzione dell’ordinanza richiamata ed ha illustrato quanto fatto in materia dall’Amministrazione Comunale negli ultimi tempi.

L’incontro che è stata l’occasione per ribadire la stima reciproca e l’apprezzamento per il lavoro svolto sino ad oggi, ha consentito anche di ricordare le numerose iniziative assunte in sinergia dall’Ente e dall’Ordine, nei primi drammatici momenti dell’emergenza pandemica, a partire da quel lontano 23 febbraio 2020 che vide proprio il dott. Lucia partecipare ad una giunta straordinaria per confrontarsi sulle eventuali iniziative da adottare per gestire e contenere la diffusione del virus.