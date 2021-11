Asti, il Borgo San Lazzaro piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Antonella Coltella

Un grave lutto colpito il Borgo San Lazzaro: è mancata Antonella Coltella.

A darne l’annuncio è stato lo stesso borgo sulla propria pagina facebook:

“È con grande dolore che annunciamo che Antonella Coltella, Borghigiana storica e componente della Commissione Bancarella, è improvvisamente venuta a mancare questa notte. Non ci sono parole per esprimere lo sconforto di tutti i nostri borghigiani, ma vogliamo ricordati così, sempre solare e sorridente.

Tutta la comunità gialloverde esprime profonde condoglianze alla famiglia per questa grandissima perdita.

Ciao Antonella, sarai per sempre parte di noi”