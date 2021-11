Asti, giovane investito in Piazza Lugano

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre, in Piazza Lugano ad Asti.

Un giovane di 18 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali; sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare le cure al ragazzo che ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Locale di Asti che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’auto che ha investito il giovane.