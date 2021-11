Asti, firmato in comune il protocollo di intesa del distretto urbano del commercio “Contrade dei mercanti”

Questa mattina è stato firmato dal Sindaco di Asti Maurizio Rasero e da Confcommercio Asti “partener stabile” del nostro Distretto Urbano del Commercio, il “Protocollo di Intesa” documento che conferma l’impegno tra il Comune ed i soggetti maggiormente rappresentativi.

La Confcommercio di Asti al lavoro già dal 2018 in collaborazione con il Politecnico di Milano in materia di politiche attive del commercio e rigenerazione urbana ha visto il concretizzarsi delle progettualità con la sottoscrizione del documento; anni di lungimiranza che ci hanno portati al raggiungimento di un primo obbiettivo quello della costituzione del Distretto Urbano del commercio di Asti

Il Presidente di Confcommercio Asti Aldo Pia durante la sottoscrizione del protocollo: ”La Confcommercio assume un ruolo strategico per la condivisione delle progettualità in sinergia con il Comune di Asti e gli altri enti che fanno parte del Distretto con un solo scopo quello del rilancio delle attività ed il commercio cittadino” -continua- il Direttore di Confcommercio Claudio Bruno: ”Un momento, quello di oggi, che ci permette di mettere in campo ,a pieno titolo, le esperienze maturate con uno strumento nuovo quello del DUC di Asti la nostra “cassetta degli attrezzi” da qui ai prossimi tre anni rafforzando ancora di più il volano economico dato dalle attività commerciali ed il turismo”.