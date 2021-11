Asti, firmata dal sindaco l’ordinanza: obbligo di mascherina ai mercatini del Magico Paese di Natale

Sabato 13 novembre, con lo spettacolo svoltosi presso il Teatro Alfieri e l’accensione dell’albero di Natale in piazza San Secondo, si è inaugurata la 15a edizione del “Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco”.

Il centro cittadino, grazie alla suggestione ed all’autenticità dell’atmosfera natalizia che tale manifestazione offre, si è animato, sin dalle prime ore del pomeriggio, lasciando i numerosi cittadini presenti, nonostante il tempo non clemente, rapiti nell’ammirare con luci, addobbi ed il villaggio di Natale.

Proprio per lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, visto il perdurare dell’emergenza pandemica, il Sindaco Maurizio Rasero, in mattinata, ha emesso l’ordinanza sindacale n. 60 che dispone l’obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (cosiddette mascherine) ai visitatori del “Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco”.

Il Primo Cittadino a tal proposito ha dichiarato che: “L’assunzione di tale provvedimento è dovuta alla necessità di limitare il più possibile ancora oggi la diffusione del virus soprattutto laddove si può correre il rischio di non garantire anche se in modo occasionale il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

Per scaricare l’ordinanza clicca qui —->>>> Ordinanza mascherine n. 60 del 15-11-2021