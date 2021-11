Asti, festeggiamenti patronali nella parrocchia di San Martino

Giovedì 11 novembre la parrocchia di San Martino in Asti ha celebrato il suo Santo Patrono con una messa solenne e la presentazione della nuova organizzazione di volontariato “gruppo culturale San Martino” le cui finalità sono la conservazione, lo studio, il mantenimento della chiesa barocca e la diffusione della tradizione culturale ad essa legata.

Soci fondatori sono stati: Lorenzo Pregno , Pietro Testa, Giacinta Nebiolo, Carl a Fantino, Maria Bizzotto, Mauro Imbrenda, Stefano Zecchino, Rosella Caraffa, Giovanna Bonino, Claudio Mogliotti, Daniela Pagani, Marika Degiani, Mariella Bartoletto, Cinzia Manassero, Loredana Cortese, Giampaolo Fanutza, Maria Tecla Fornaca, Rita Barbieri, Marisa Scavino, Paolo Artusio Icardi, padre Luigi Testa. Presidente è stato eletto Padre Luigi Testa che sarà coadiuvato da Lorenzo Pregno (vice presidente), Loredana Cortese (segretaria) e Mauro Imbrenda (tesoriere).

Il nuovo sodalizio, da subito attivo, sarà promotore in primis dell’apertura della chiesa tutti i giorni e offrirà una visita approfondita a chiunque giungesse nel bel gioiello barocco, motivo di orgoglio per la comunità e tutta la città di Asti.

Domani, domenica 14 sarà festeggiato San Martino con la tradizionale festa in collaborazione con il comitato palio. La giornata inizierà con la messa a San Martino alle 10. A seguire battesimo borghigiano ed esibizione di sbandieratori e musici. Gran polentata per il pranzo che si svolgerà nel salone della scuola alberghiera (via Asinari 5) e alle 14 giochi in famiglia. Chiunque volesse parteciparvi può contattare il numero 380305190.