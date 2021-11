Asti, fallisce la sperimentazione sul filtraggio dell’aria: saranno rimosse la centraline antismog

L’Amministrazione Comunale non darà seguito alla sperimentazione sul filtraggio dell’aria. Lo ha deciso la Giunta in seguito alle valutazioni sui dati rilevati negli ultimi mesi.

Il Comune in collaborazione con la System Solutions aveva installato, in via sperimentale, tre apparecchiature per il filtraggio dell’aria in aree del centro urbano (piazza Catena, piazza Vittorio Veneto e piazza De Andrè) con l’obiettivo di testarne l’efficacia in termini di abbattimento delle polveri sottili e fornire al settore ambiente elementi di valutazione circa un possibile progetto di installazione definitiva in vari punti della città.

Mediante il supporto tecnico dell’Arpa per la valutazione della sperimentazione era stato concordato un protocollo di sperimentazione con utilizzo di sensori per la valutazione del sistema filtrante installato presso il sito di piazza Catena, sperimentazione che si è conclusa nel mese di aprile 2021.

Secondo la relazione del Dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti emerge che gli esiti della sperimentazione effettuata in Piazza Catena non permettono, per alcuni aspetti, una valutazione completa dei test condotti, inoltre i dati forniti non risultano confrontabili con quelli acquisiti dalle stazioni della rete fissa di Arpa in quanto non è stata effettuata una validazione dei valori rilevati.

“Nonostante la capacità filtrante di tali dispositivi, rimane l’oggettiva difficoltà per questi sistemi di depurare volumi d’aria inquinata che, in ambienti non confinati, risultano virtualmente infiniti; lo studio presentato non ha infatti chiaramente dimostrato la presenza di un effetto di abbattimento delle polveri oltre il punto di uscita della stazione filtrante” si legge nella determina.

Il Comune quindi ha ritenuto pertanto di non procedere con l’attività di filtraggio da parte delle stazioni filtranti installate presso piazza Catena Piazza De Andrè e Piazza V. Veneto e iniziare l’iter per la rimozione delle apparecchiature.