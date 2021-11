Asti, entra nel vivo il ciclo di incontri “Itinera” organizzato dall’Istituto Vittorio Alfieri

Continuano gli incontri organizzati dall’Istituto Vittorio Alfieri di Asti nell’ambito del programma Itinera–Viaggi nel sapere: conferenze online sulla piattaforma gotomeeting destinate agli studenti dell’Istituto, alle scuole aderenti alla rete piemontese Digital Biblio Agorà e alla cittadinanza più in generale.

La prossima conferenza in calendario è prevista per giovedì 11 novembre (ore 9-11) con Eric Gobetti, ricercatore Istoreto (Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino Giorgio Agosti) e collaboratore di Rai Storia sul tema del confine orientale dell’Italia e delle foibe.

Successivamente, mercoledì 24 novembre (ore 15-17), sarà protagonista la Prof.ssa Valeria Deplano (Università di Cagliari) sul tema La politica coloniale fascista (l’incontro si inserisce nel ciclo di conferenze programmate nel percorso 1922 – 2022: Cento anni dalla marcia su Roma).

Nel mese di dicembre, invece, sono previste lezioni della Prof.ssa Silvia Romani (Università di Milano) e del Prof. Giulio Guidorizzi su temi di classicità e nell’ambito del percorso storico, mentre il Prof. Francesco Cassata (Università di Genova) si concentrerà sul tema Razzismo di Stato: fascismo e razza.

Per iscrizioni agli eventi compilare il seguente Form Online.