Asti, è tempo di Open Day alle Scuole dell’Infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio

Le scuole dell’infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio, aprono le porte per fare conoscere, ai genitori dei bambini, che entreranno il prossimo anno, nel mondo della scuola, le realtà e le strategie didattiche e metodologiche utilizzate dalle insegnanti.

Questo è il programma degli open day

LINA BORGO – Via Vigna 26 Asti telefono 0141 592380

Lunedì 29 Novembre 2021 – Giovedì 2 Dicembre 2021 – ore 17.00-19.00*

VALERIO MIROGLIO – Corso Genova 34 Asti Telefono 0141 532276

Mercoledì 1 Dicembre 2021 – Mercoledì 15 Dicembre 2021 – ore 17.00-19.00

Gli incontri, si terranno nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid, per tutelare la salute di tutti, seguendo il seguente protocollo:

Indossare Mascherina,

Igienizzare le Mani

Essere in possesso del Green Pass

Compilare il modulo: con Nome e Cognome – Numero di Telefono – Apponendo Firma.

Seguire le indicazioni che verranno date al momento dell’ingresso.

*Solo per la scuola dell’infanzia Lina Borgo.

Si può scegliere una fascia oraria, tra queste proposte, nella quale presentarsi a scuola:

– Prima fascia oraria: dalle 17.00 alle 17.30

– Seconda fascia oraria: dalle 17.40 alle 18.10

– Terza fascia oraria: dalle 18.20 alle 18.50

La partecipazione all’open day,è un modo per prendere confidenza con l’ambiente che frequenterà il bambino. I genitori sono chiamati ad essere protagonisti e ad assumersi la consapevolezza che faranno parte di un progetto educativo, basato sulla collaborazione con la scuola. Le scuole invitano a partecipare alle giornate aperte, in cui le maestre saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento.

In tale occasione, sarà anche proiettato un video, che racconta l’organizzazione e il funzionamento della scuola.

In attesa della circolare, che regola le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23, verranno date indicazioni su come procedere per l’iscrizione da effettuarsi on line, a partire dal mese di gennaio 2022. Si consiglia la partecipazione di un solo adulto per nucleo familiare. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, non sarà possibile visitare la scuola.