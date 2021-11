Asti cerca il “suo” Ente Palio, ma il cammino non è esente da alcune critiche dell’opposizione

A che punto è il cammino di ripartenza del Palio di Asti dopo i 2 anni forzati di stop a causa della pandemia?

Al termine consiglio il palio di settembre, l’amministrazione aveva proposto una serie di incontri con i rettori per valutare l’idea di un Ente Palio, organo che dovrebbe organizzare la manifestazione e preoccuparsi anche della sua gestione economica.

“Nei giorni scorsi i rettori hanno tenuto un incontro con il dottor Di Russo, manager torinese esperto di organizzazione di grandi eventi – afferma Rasero- soprattutto quelli con le partnership tra pubblico e privato. Nel suo curriculum ci sono gestioni di alcune grandi manifestazioni italiane come Lucca comics o “la notte della Taranta’ in Puglia”.

Con Di Russo i rettori hanno valutato alcuni modelli che l’ipotetico Ente Palio potrebbe darsi in futuro. Ovviamente la ricerca di partner per questo organismo non è limitato solo al campo paliofilo ma dovrà anche cercare altrove, a realtà e istituzioni locali.

Nel frattempo il Palio è approdato in Consiglio Comunale con due istanze. La prima, che inserisce il Palio della città di Asti nello Statuto della città , recependo un suggerimento venuto dalla minoranza in commissione cultura, per consolidare il rapporto tra la città e la manifestazione che più caratterizza la nostra città. La seconda, invece, andando a sanare un articolo del Regolamento del Palio, andrebbe ad aprire proprio alla possibilità di costituire un Ente Palio. Su questo però, sono molto scettiche le opposizioni: “Quello che maggiormente ci preoccupa -scrivono – è la modifica inaspettata all’art 37 , che vorremmo fosse discussa prima in Consiglio del Palio, che negli scorsi mesi risulterebbe aver espresso opinioni contrastanti in merito.

Per decenni il legame tra Amministrazione e Consiglio del Palio ha garantito sempre modifiche condivise.

Comprendiamo perfettamente che tali modifiche necessitino di un passaggio consiliare ma l’equilibrio tra Amministrazione e soggetti coinvolti (tutti) nella manifestazione deve esser mantenuto, soprattutto su materie che così tanto sostanzialmente, e non solo formalmente, modificano l’assetto regolamentare”.