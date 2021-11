Asti, al via il Magico Paese di Natale, con uno spettacolo di musica, luci e suggestioni al Teatro Alfieri

Asti si mette in viaggio, il viaggio più magico che c’è: quello della slitta di Babbo Natale.

Con uno spettacolo di suoni e luci, Asti apre il Magico Paese di Natale nelle terre UNESCO, un grande risultato per la nostra città sottolineato a più riprese dai vari interventi istitituzionali che si sono succeduti durante il pomeriggio.

Al Teatro Alfieri, scelto come location dell’apertura, si respira l’aria delle grandi occasioni, con uno show che ha alternato momenti protocolarri a segmenti artistici e contributi multimediali legati al territorio, presentati da Pierpaolo Guelfo e dalla coach vocalist Valentina Vanenti.

Una lunga sequenza, realizzata grazie a tecniche di sabbiografia, apre la cerimonia inaugurale e ci porta in giro per il mondo sulla slitta di Babbo Natale: paesaggi e monumenti iconici di vari paesi che prendono forma grazie alle suggestioni messe in atto con alcuni semplici gesti realizzati su una tavoletta luminosa.

“Il magico paese di Natale è una grandissima occasione per Asti – afferma il sindaco di Asti Maurizio Rasero nel suo intervento istituzionale – collaborare con il comune di Govone che da quindici anni porta avanti questa bellissima manifestazione è per noi un grandissimo motivo di orgoglio. Grazie alla possibilità che ci avete dato di partecipare al Magico Paese noi astigiani vivremo questo periodo in piazza con un grande evento. Siamo sicuri che insieme potremo fare tantissima strada”.

“La città risponde con entusiasmo alla manifestazione. E’ una cosa che riempie il cuore di goia”, dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso quando sale sul palco. “Fin dalle prime edizioni l’ATL ha risposto con grandissimo interesse a questo evento. Siamo ottimisti sulle riparetnza del turismo: abbiamo avutpp un’estate con risultati strepitosi, con un incremento del 20% rispetto al 2019” così Luigi Barbero, vicepresidente di Atl Langhe, Monferrato e Roero. “Crediamo che anche per il sistema delle imprese questo evento possa dare una grande scossa per il nostro territorio” Renato Goria, vicepresidente della Camera di Commercio di Asti e Alessandria. “Il Magico Paese di Natale era una partita da giocare per il territorio – così Diego Furia, direttore di Coldiretti – e noi abbiamo voluto giocarla fino in fondo: vogliamo che il territorio diventi centrale non solo per vocazione enoturistica ma anche per grandi eventi come questo”.

Dopo l’intermezzo musicale grazie alle voci del Brotherhood Gospel Choir di Novara, spazio di nuovo agli interventi istituzionali con Sergio Ebarnabo, in rappresentanza della fondazione CRASTI: “Grazie agli organizzatori del Magico Paese: la Fondazione ha creduto da subito in questo progetto, ma senza le gambe dei tanti che hanno creduto in questo progetto non si poteva andare lontano”

“Penso che questa possa essere un’occasione di socialità per tutti gli astigiani, insieme con gli altri valori che il nostro territorio vuole fare suo”afferma il presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

“Asti ha centrato un obiettivo grandissimo – così il senatore Marco Perosino – grazie alle sue infrastrutture, la stazione e i parcheggi, porterà nuova linfa alla manifestazione”.