Asti, acceso in Piazza San Secondo l’albero di Natale

Con una breve cerimonia è stato acceso in Piazza San Secondo l’albero di Natale.

Ha preso così il via ufficialmente il lungo periodo natalizio che vedrà la nostra città protagonista con il magico paese di Natale. “Grazie per essere qui – ha detto il sindaco Maurizio Rasero rivolgendosi a una piazza San Secondo gremita in attesa delle luci – è stato un periodo difficile ma ripartiamo insieme. E non c’è più bella ripartenza che tornare a festeggiare tutti il periodo più bello dell’anno”.