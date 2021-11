Asti, a Palazzo Ottolenghi le cantate per tenore di Alessandro Scarlatti

Domenica 7 novembre alle 16 nella Sala di Rappresentanza presso il Palazzo Ottolenghi, ad Asti, il tenore messicano Baltazar Zúñiga e l’ensemble di strumenti originali Musica Perduta presenteranno un’incantevole antologia delle opere di Alessandro Scarlatti, nelle quali il tema amoroso viene declinato su toni drammatici (Lagrime dolorose agli occhi miei) e addirittura con vere e proprie invettive (Ammore brutto figlio di pottana).

Da queste opere emerge un’immagine molto sorprendente del grande compositore palermitano, che seppe spesso sfuggire brillantemente alle rarefatte atmosfere arcadiche, per calarsi con impressionante forza espressiva nella realtà di amori non sempre felici e ideali.

Autore di quasi 800 cantate da camera, il prolificissimo Alessandro Scarlatti si concentrò soprattutto sulle voci femminili e sul timbro dei castrati, scrivendo un numero estremamente limitato di opere per tenore e basso. Questo fatto non si spiega solo con il maggiore virtuosismo che potevano garantire un soprano, un contralto o un castrato (le star dei teatri d’opera dell’epoca), ma anche con le tematiche arcadiche, pastorali e languidamente nostalgiche che all’inizio del XVIII secolo venivano considerate poco adatte a essere espresse da una voce virile.

Le prenotazioni si possono effettuare all’Istituto Civico di Musica G. Verdi ad Asti in via Natta 22 o telefonando al numero 0141-1706904. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass.

Programma

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Lagrime dolorose agli occhi miei cantata per tenore con violini e basso continuo

A placar la mia bella cantata per tenore & basso continuo

Sonata I in Re minore per violoncello & basso continuo

Due guance vezzose cantata per tenore & basso continuo

Per destin d’ingrato amore cantata per tenore & basso continuo

Sonata II in Do minore per violoncello & basso continuo

Larve e fantasmi orribili cantata per tenore & basso continuo

Ammore brutto figlio di pottana cantata per la voce di tenore & basso continuo

Sonata III in Do maggiore per violoncello e basso continuo

Mi contento così cantata per tenore con violini e basso continuo

ENSEMBLE LA MUSICA PERDUTA

Vincenzo Bianco / violino primo

Giuseppe Grieco / violino secondo

Renato Criscuolo / violoncello barocco

Dario Landi / arciliuto e tiorba

Alessandro Rispoli / clavicembalo

Baltazar Zúñiga / Tenore