Aspettando Asti BenEssere: Yogi Tea, le tisane ayurvediche della salute

Per ‘Aspettando ASTI Ben Essere 2022’ da sabato 6 novembre partono una serie di incontri di approfondimento sulla fitoterapia alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti.

Nel primo appuntamento andremo a conoscere l’articolata linea di infusi e tisane ayurvediche della storica azienda tedesca Yogi Tea.

Da oltre 40 anni Yogi Tea è sinonimo di prelibati infusi di erbe e spezie basati su antiche ricette ayurvediche uniche, radicate nei 3000 anni di storia della filosofia indiana.

Una particolare ed originale linea che andremo a presentare sono gl’infusi con oli essenziali che potenziano i benefici delle spezie e delle erbe.

Molto particolari sono le confezioni sulle quali vengono proposte di esercizi yoga.

YOGI TEA 06-11-21