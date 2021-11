Aspettando Asti BenEssere: al NaturaSì di Asti una giornata dedicata alla linea di Propoli

Sabato 27 novembre al NaturaSì di piazza Torino 14 per ‘Aspettando ASTI Ben Essere 2022 la cooperativa della Rava e della Fava dedica una giornata alla variegata linea di Propoli E.P.I.D. di Specchiasol formulati per grandi e piccini.

La propoli è un prezioso prodotto dell’alveare.

E’ sostanza resinosa aromatica, generalmente di colore marrone con sfumature dal giallo al nero, prodotta dalle api operaie più esperte che la elaborano, in primavera, dalle gemme di alcuni alberi e dalla corteccia di conifere: betulle, pioppi, olmi, salici, querce, ippocastani, frassini, abeti. La masticazione e le secrezioni salivari delle api trasformano queste resine utilizzando cere e polline per preparare la propoli. Per alcuni ‘pro-polis’ (‘a vantaggio della città’) deriva dal greco e indica l’uso di tale miscela in apparenza grezza per proteggere l’alveare dagli intrusi e riparlo dai danni subiti. E’ sorprendente come nonostante i 30.000 abitanti, con 35° di temperatura, un volume pari a 50 litri, l’elevata concentrazione di zuccheri e un tasso di umidità che può raggiungere il 120%, l’alveare si mantenga praticamente asettico, grazie alla pellicola di propoli che riveste le sue pareti. Secondo altri l’origine sarebbe latina ‘pro-polire’, che significa ‘per pulire’ e allude all’utilizzo della propoli per verniciare l’interno e l’esterno dell’alveare. Entrambe le accezioni della parola possono essere applicate all’uso terapeutico che ne prevede l’impiego sia per prevenire o curare manifestazioni stagionali a carattere epidemico, sia per ristabilire l’integrità delle mucose e del sistema difensivo immunitario, a livello delle porte d’accesso, nei confronti di potenziali aggressori che ne minacciano la sicurezza. La propoli, infatti, è un potente antisettico, dotato di proprietà antivirali, antibiotiche e antifungine. I benefici della propoli sono dovuti anche alla proprietà antinfiammatoria, balsamica, cicatrizzante e immunostimolante.

Tuttavia l’abbondante presenza di cere comporta il rischio di favorire la comparsa di possibili manifestazioni allergiche, conseguenti alla sua assunzione, soprattutto in soggetti allergici ai pollini. Le cere, inoltre, ostacolano l’azione dei principi attivi della propoli riducendone l’attività. Per tale ragione i laboratori di Specchiasol ha provveduto a rimuovere le cere per evitare fenomeni allergici, aumentare il potenziale curativo e ottimizzare la qualità degli estratti di propoli disponibili in commercio. A questo scopo ha messo a punto la Linea Propoli Epid (Estratto di Propoli Idrodispersibile Decerata) con una gamma completa di prodotti a base di Propoli puificata.

Alcuni di questi prodotti la propoli viene rinforzata con estratti di piante e minerali che supportano le naturali difese immunitarie dell’organismo.

La Cooperativa Della Rava e Della Fava collabora da anni con Specchiasol non solo nella distribuzione dei suoi prodotti ma anche attraverso la divulgazione e la formazione. Specchiasol inoltre ha sempre partecipato e sostenuto ASTI BenEssere grazie all’apporto del formatore erboristico Dott Luigi D’Orsi

GIORNATA LINEA EPID SPECCHIASOL 27-11-2021