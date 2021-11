Asp Asti: taxibus del sabato sospeso fino a fine anno

A partire da sabato 13 novembre, e fino al 31 dicembre, sarà sospeso nelle giornate di sabato il servizio taxibus di Asp che collega le frazioni e località di Valleandona, Casabianca, San Grato, Vallebaciglio, Serravalle, Mombarone, Vaglierano e Valle del Re con la città di Asti.

Il servizio taxibus rimane attivo il mercoledì: per utilizzarlo al costo 1,20 Euro è necessario effettuare la prenotazione il giorno feriale precedente, telefonando dalle ore 8 e alle ore 12 al numero 0141 434711.

Nel giorno scelto, alle ore 8 circa, il taxi sarà presente alla fermata Asp, nella frazione indicata. Si dirigerà ad Asti, fermando in piazza Alfieri, da cui ripartirà alle ore 12 per ritornare nel punto di partenza del viaggio di andata.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.