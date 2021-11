Annullata a Castiglione d’Asti la festa di San Martino, prenotazioni aperte per il Gran Bollito Misto

Causa previsioni meteo avverse è stata annullata la manifestazione in programma domenica 14 novembre ad Asti in frazione Castiglione, con la Pro Loco che si era impegnata per riproporre l’evento dedicato a San Martino.

La Pro Loco di Castiglione d’Asti conferma invece l’appuntamento per il fine settimana successivo. Nella struttura coperta del piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, nella serata di sabato 20 novembre e il giorno successivo in occasione del pranzo, assoluto protagonista sarà il Gran Bollito Misto. La prenotazione è obbligatoria, con termine ultimo mercoledì 17 novembre, al numero 3470492581. Tutte le informazioni le trovate cliccando -> QUI.