Andamento congiuntura manifatturiera in provincia di Asti: nel III trimestre 2021 prosegue la ripresa del comparto

I dati della 200ª “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”[1] relativi al terzo trimestre dell’anno, realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di commercio, si confermano positivi per la provincia di Asti, con un incremento della produzione manifatturiera del 5,3%.

III trimestre 2021 – I principali indicatori (variazione % rispetto al III trimestre 2020)

Produzione industriale +5,3% (Piemonte +4,1%)

Fatturato totale +9,1%

Ordinativi interni +5,9%

Ordinativi esteri +12,7%

Fatturato estero +13,8%

Grado di utilizzo degli impianti 67,6%

Occupazione stazionaria

Il risultato, su cui ha inciso anche la pausa per le ferie estive, è più contenuto rispetto al trimestre precedente, ma si mantiene al di sopra della media regionale che si attesta al 4,1%, e superiore ai livelli pre-pandemia.

Fonte: Camera di commercio Alessandria-Asti – elaborazione dati indagine congiunturale industria manifatturiera del Piemonte

Analizzando i dati sotto il profilo della classe dimensionale delle imprese intervistate, la crescita più consistente si riscontra nelle aziende di medie dimensioni (50-249 addetti) che registrano un incremento produttivo del 12%, mentre risulta più contenuta per le piccole imprese da 10 a 49 addetti (+3,6%) e per le micro imprese da zero a 9 addetti (+4,9%). Nelle grandi imprese, da 250 addetti in su, il trend è lievemente al di sotto di quello registrato nel 3° trimestre 2020 (-1,2%).

Produzione manifatturiera per classe dimensionale

(variazione % III trimestre 2021/III trimestre 2020)

Esaminando l’andamento per settore di attività vengono confermate buone performance per i comparti chimica-gomma-plastica (+14%) e metalmeccanico (+8,7%). Più moderata la crescita per il settore agroalimentare che registra un aumento del 3,3%, rapporto che sale al 5,4% se prendiamo come riferimento la sola produzione di vini e distillati. Gli altri settori di attività (vetrario e materiali da costruzione, legno e mobili, carta e tessile abbigliamento) registrano una crescita media del 2,5%.

Produzione manifatturiera per settore di attività

(variazione % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)

Fonte: Camera di commercio Alessandria-Asti – elaborazione dati indagine congiunturale industria manifatturiera del Piemonte

Evidenziano una buona dinamica anche gli altri indicatori. Il fatturato totale registra un aumento del 9,1% rispetto III trimestre 2020, la percentuale sale al 13,8% se si prende come riferimento il fatturato estero. Sul fronte degli ordinativi, la crescita del mercato interno si attesta mediamente al +5,9%, rapporto che supera il 15% per il settore metalmeccanico. Gli ordinativi esteri crescono in media del 12,7% e i settori che hanno evidenziato un maggiore incremento delle vendite oltre confine sono il comparto metalmeccanico (+23,1%) e le industrie della chimica, gomma, plastica (+15,7%).

Il grado di utilizzo degli impianti si attesta al 67,6%, lievemente al di sotto del trimestre precedente, ma superiore di 7 punti percentuale rispetto all’analogo trimestre 2020 e in linea con la media regionale (67,1%).

L’occupazione si mantiene stazionaria, con un lieve calo nell’ambito dei settori metalmeccanico e della chimica, gomma, plastica, compensato dall’incremento registrato dall’industria vinicola, collegato anche a fattori stagionali.

“I dati congiunturali del 3° trimestre confermano la capacità di recupero del sistema imprenditoriale dopo l’emergenza pandemica – commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti – Le imprese di piccole e medie dimensioni – cuore pulsante della nostra economia locale – stanno reagendo meglio delle altre, anche grazie ai buoni risultati conseguiti sui mercati esteri. E’ quindi necessario spingere sui processi di digitalizzazione e internazionalizzazione ormai imprescindibili per uno sviluppo strutturato e al passo con i tempi della nostra economia”.

[1] La rilevazione è stata condotta nel mese di luglio con riferimento al periodo luglio settembre 2021 e ha coinvolto 1.832 imprese manifatturiere piemontesi (181 in provincia di Asti), per un numero complessivo di 128.388 addetti e un valore pari a circa 52 miliardi di euro di fatturato.