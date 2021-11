Ambiente Asti organizza un forum sul futuro della città per raccogliere idee in occasione delle prossime amministrative

Continuano le prime mosse dei movimenti astigiani in attesa di conoscere le decisioni che la coalizione di centrosinistra intende mettere in campo per fronteggiare il sindaco uscente Maurizio Rasero alle prossime elezioni.

Il 30 novembre Ambiente Asti promuove un Forum sul Futuro della città: l’incontro si terrà al Foyer delle Famiglie di Via Milliavacca alle 20.30.

“Abbiamo l’idea di una politica di servizio e quindi mettiamo a disposizione dei cittadini, delle cittadine, delle forze sociali e politiche occasioni di confronto e dibattito – afferma il consigliere comunale Mario Malandrone –

in questi anni abbiamo dialogato con continuità con le realtà che fanno della politica attiva e del volontariato attraverso un impegno quotidiano. Inoltre, da 4 anni siamo anche parte della “rappresentanza” istituzionale e insieme a tutta la minoranza costruiamo un percorso di lavoro condiviso per offrire l’alternativa di governo che Asti merita”.

Il Forum ha come obiettivo di fare da tribuna alla cittadinanza: dalle forze politiche non rappresentate in consiglio a quelle presenti, dai cittadini che desiderano una città più vivibile, ai movimenti e associazioni che lavorano ogni giorno per realizzarla, a chi si sente inascoltato.

“Il Forum è aperto a tutti: ai visionari, a a chi segue il sogno di una città migliore, ai respinti, agli esclusi, alle persone di cuore, a chi persiste nel credere nel cambiamento, a chi ha qualsiasi competenza da mettere in campo, a chi mette in discussione l’attuale assetto di potere e lo stallo che la città vive, a chi non ha paura di dire ciò che pensa e non si arrende allo stato delle cose” conclude Malandrone.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Beppe Rovera. Durante la serata verranno raccolte idee e contributi e sarà possibile compilare il questionario “Asti ai cittadini” https://forms.gle/eApwWcQ5Vhb6irq66.