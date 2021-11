All’Istituto Verdi un laboratorio di ninna nanna: iscrizioni aperte

La ninna nanna ci riporta all’alba della nostra vita, nel mondo delle visioni idilliache, di paesaggi onirici che invitano al riposo dell’anima. Nata dall’esigenza di far addormentare i più piccoli, la ninna nanna ha radici molto lontane ed esprime concetti delicati e sentimenti di affetto e di amore.

L’Istituto Verdi di Asti propone un corso con Maria Claudia Bergantin per l’insegnamento di dolci melodie – ninna nanne da cantare ai bimbi. Il laboratorio è rivolto ai genitori, nonni e nonne, tate, ma anche alle educatrici delle scuole nido, insegnati della scuola d’infanzia e/o a tutte le persone interessati. Alcuni brani sono tratti dal repertorio d’autore, altri da quello popolare e da filastrocche.

Cantando insieme saranno illustrate le giuste tecniche di respirazione, lo stile e il tono di voce appropriato per conciliare nel bambino un sonno sereno. Gli incontri saranno quattro, dureranno un’ora ciascuno e si svolgeranno con gruppi da massimo 6-8 persone, il giovedì nel primo pomeriggio (orario preciso ancora da definire). Gli interessati possono iscriversi direttamente in segreteria dell’Istituto (via Natta 22), tramite email (segreteria.asti@musicidisantapelagia.com) o telefonando al numero 01411706904 entro il 20 novembre.