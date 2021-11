All’Istituto Agrario “G. Penna” di Asti inaugurato il “Percorso Salute e Benessere”

Giovedì 18 novembre è stato inaugurato il “Percorso Salute e Benessere” presso l’Istituto Agrario “G. Penna” di Asti. Nell’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza degli studenti e di alcuni invitati, il Preside Renato Parisio e la Prof.ssa Cristina Gavazza, coordinatrice del progetto, ne hanno illustrato le fasi di attuazione e le caratteristiche.

All’inaugurazione hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, la Coordinatrice dell’Ufficio di Educazione Fisica dell’Ust di Asti Paola Prunotto, il Delegato Provinciale del CONI Lavinia Saracco. Frutto di un lavoro collegiale ed armonioso di collaborazione tra personale docente, non docente e studenti, il “Percorso Salute e Benessere” è situato all’interno del territorio dell’azienda agricola “La Favorita” dell’Istituto Agrario “G. Penna” di Asti.

L’itinerario è stato pensato per garantire agli studenti la possibilità aggiuntiva di svolgere attività motoria all’aria aperta e in sicurezza, motivazione particolarmente importante nel periodo di pandemia che stiamo vivendo, ma anche per creare un percorso fruibile da tutti i cittadini ed eventualmente anche dai turisti, che intendano praticare una camminata all’aria aperta e svolgere semplici esercizi motori in un luogo immerso nella natura e caratterizzato da notevoli bellezze paesaggistiche.

Il percorso è facilmente raggiungibile, si trova infatti a due passi dalla città, collegato ad altri itinerari presenti nella zona, come quello del “Parco della Salute”, nell’area adiacente all’Ospedale C. Massaia, e l’anello di Viatosto; è inoltre confinante con il nascente “Parco degli Astigiani”.

Gli spazi e le attrezzature del percorso sono stati ideati e progettati per garantire la possibilità di effettuare un’esperienza di attività motoria e benessere psicofisico a tutti gli utenti.

Il circuito è lungo circa 1 km e comprende 10 stazioni realizzate in luoghi e punti caratteristici del territorio aziendale: vigneto, bosco, meleto, giardino delle erbe aromatiche, ecc.

In ogni stazione è posizionato un cartello in cui vengono fornite informazioni sul paesaggio e sulla coltura circostante e sulle modalità di esecuzione dell’esercizio motorio descritto. Il livello di prestazione fisica richiesto ed il numero di ripetizioni degli esercizi consigliati variano in funzione delle possibilità fisiche e del livello di preparazione dell’utente. Su ogni cartello vengono anche proposte poesie o parti di brani letterari di autori italiani.

Le varie stazioni si possono raggiungere camminando, correndo a bassa o media velocità e respirando profondamente per recuperare energia in vista della successiva tappa.

Tutte le stazioni del circuito sono dotate di panchine per permettere il riposo, l’osservazione del paesaggio circostante e la socializzazione.

Grazie alla fruizione del percorso da parte della cittadinanza, verranno valorizzate le risorse del territorio e dell’Istituto “G. Penna” con la sua azienda annessa. Il percorso sarà accessibile tutto l’anno negli orari di apertura dell’Istituto Agrario: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00; al sabato dalle 8.30 alle ore 13.00; nel periodo estivo di chiusura scuole dalle 7.30 alle 13.00.

Alla realizzazione del “Percorso Salute e Benessere”, sostenuto per la sua valenza salutistica anche dalla LILT di Asti, Associazione Provinciale O.D.V., hanno collaborato la Prof.ssa Cristina Gavazza, ideatrice del progetto, la Prof.ssa Manuela Castino per la parte tecnica, i Proff. Paola Prunotto e Denis D’amico per la parte relativa agli esercizi motori, la Prof.ssa Francesca Ricchetti per i testi, i Proff. Luisella Conta, Roberta Cantatore, Lorenza Cane, Cristina Piccarolo, Maria Grazia Rizzo, Sabrina Gamba, Mariangela Berzano e, per il personale tecnico dell’Istituto, Pietro Angiolillo, Pietro Bianchi e Francesco Ferraro. Un notevole contributo al lavoro svolto è stato fornito dai ragazzi del Servizio Civile Chiara Diacono e Fabio Celestre, quest’ultimo per l’apprezzata realizzazione grafica dei cartelloni.

Al termine della presentazione è stato offerto un rinfresco con degustazioni preparate e servite dagli allievi dell’Istituto Alberghiero “G. Penna” che per l’occasione hanno utilizzato l’Agrivan Gourmet, furgone attrezzato per lo street food, realizzato da CIA Asti e Istituto Penna per promuovere le eccellenze gastronomiche locali.