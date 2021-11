Alla Bottega Rava Fava la novità Natyr: i Cosmetici Solidi

Prosegue veloce ed in modo deciso e determinato la ricerca di Altromercato nello sviluppo nuovi prodotti sostenibili nel segmento cosmetico a marchio Natyr, la prima linea di cosmesi bio ed equo-solidali.

Dal 15 al 28 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 – Asti – lancio dei primi e nuovissimi Cosmetici Solidi formulati con oli e burri naturali: un detergente viso, due shampoo e due balsamo capelli.

Cosmetici solidi con packaging senza plastica, a basso impatto ambientale che hanno la caratteristica di durare più a lungo e con meno ingombro rispetto ai corrispettivi liquidi; uno shampoo solido Natyr che pesa 55 gr. – ad esempio – corrispondono a circa 300 ml di liquido quindi più leggeri con vantaggi di riduzione CO2 durante il trasporto.

Per gli ingredienti bio utilizzati due le filiere etiche e dirette coinvolte: la Cooperativa Gie Targanine del Marocco che fornisce il ghassoul, l’argilla saponifera e l’organizzazione PARC della Palestina con la produzione di olio di Jojoba

Fino al 28 novembre su due cosmetici solidi Natyr acquistati in omaggio un elegante portashampoo solido in alluminio serigrafato, da portare in palestra o in viaggio.

SOLIDI NATYR LANCIO 11-2021