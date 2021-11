“Alfieri, un messaggio Elementare”, due eventi web per combattere violenze attraverso la cultura

Ritorna, per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “Alfieri, un messaggio Elementare”: spettacoli a beneficio delle scuole elementari di Asti, ideati per combattere violenza sulle donne, bullismo e altre forme di arroganza, attraverso l’esempio che emerge dalle pagine del più grande poeta del Piemonte.

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio dal Consiglio Regionale del Piemonte, il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, il sostegno della Città di Asti Assessorato alla Cultura ed è realizzata con la collaborazione della Fondazione Asti Musei e della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti.

Da anni la Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro si impegna nell’attività di creare occasioni di crescita culturale e sociale per i giovani: tra le molte iniziative proposte spettacoli per le scuole, seminari, avviamento dei giovani al lavoro, sostegno a produzioni teatrali di giovani artisti, incontri presso gli istituti scolastici e progetti culturali dedicati. Nel 2019, anno di nascita del progetto “Alfieri, un messaggio Elementare”, abbiamo raggiunto le Scuole elementari di Serravalle d’Asti, Villanova d’Asti e Baracca di Asti con incontri tra gli studenti e gli artisti.

Nel 2020 il progetto è proseguito grazie all’attività a distanza garantita dal canale web della Fondazione Gabriele Accomazzo conseguendo risultati molto positivi. Anche quest’anno molte scuole, a causa della pandemia non ancora conclusa, preferiscono in via precauzionale non concretizzare iniziative culturali al di fuori degli istituti e di conseguenza non ospitare iniziative all’interno dei locali scolastici.

La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, dopo avere raccolto pareri dal mondo della scuola, nell’ottica di garantire la sua offerta culturale, in questo caso rivolta ai bambini, ai giovani ma anche al pubblico tradizionale, ha quindi deciso di realizzare anche per il 2021 l’iniziativa con modalità a distanza.

Trasmesso sulla piattaforma web, quest’anno il progetto si propone di fare conoscere alle nuove generazioni e a tutti gli interessati il bellissimo Palazzo Alfieri di Asti, attraverso un’originale visita teatrale condotta da giovani attori professionisti che hanno partecipato al seminario per attori Vittorio Alfieri e l’Attore, che ogni anno la Fondazione Gabriele Accomazzo organizza.

I due eventi web saranno trasmessi nei giorni 24 e 25 novembre 2021 dalle ore 11 alle ore 14. Scrivendo una email all’indirizzo linkalfierionline@gabrieleaccomazzo.it sarà possibile ottenere un link con il quale si potrà assistere agli spettacoli/lezione. Sarà ulteriormente possibile fruire dei due eventi, grazie alla collaborazione con il Comune di Asti, collegandosi negli stessi giorni alle stesse ore sulla pagina Facebook di Teatro Alfieri.