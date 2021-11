Alba: accolta in Municipio una delegazione di Verbier, località sciistica nel Canton Vallese in Svizzera

Ieri mattina, sabato 20 novembre, nella sala consiliare “T. Bubbio” del Comune di Alba è stata accolta una delegazione di Verbier, villaggio alpino nel Canton Vallese, in Svizzera, celebre località sciistica e sede della Fondazione Barry, allevamento dei famosi cani San Bernardo, oggi rappresentata in Municipio dai uno dei suoi giovani esemplari, Fiesta. Il gruppo, guidato da Christophe Maret, sindaco di Verbier (Bagnes), e Simon Wiget, direttore promozione Verbier (Bagnes), è in visita in città in occasione della 91° Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

A fare gli onori di casa l’assessore al Turismo Emanuele Bolla. Presenti per un saluto il Governatore Alberto Cirio e la presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena che hanno ribadito l’importanza di lavorare congiuntamente con la Svizzera per promuovere Langhe, Monferrato, Roero e l’intero Piemonte. Ad accomunare le due realtà il ruolo centrale dei cani nei rispettivi ambiti di attività e, nel contempo, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente naturale, alla base del sistema economico e turistico locale.

“L’incontro ad Alba con la delegazione di Verbier – dichiara l’assessore al Turismo Emanuele Bolla – rappresenta un elemento di valore per la promozione della città e del territorio a livello internazionale, in modo particolare su un mercato strategico come quello svizzero. Ringrazio la Fondazione Barry e l’Ente Fiera per questo momento di confronto e di lavoro che porterà a iniziative congiunte già nei prossimi mesi”