Al via il concorso per le scuole “Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza”

La Cooperativa Della Rava e Della Fava in collaborazione con l’Associazione “Gruppo per l’Autogestione” di Asti promuovono la 6° edizione del Concorso per le Scuole di ogni ordine e grado: “Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza”.

Quest’anno si articolerà su due filoni in base all’età dei partecipanti. Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria avrà come sottotema: “Natale nel mondo” che prevede la raccolta di poesie, scritti, disegni, ricette, immagini o manufatti realizzati con materiali naturali e/o riciclati che esprimano come viene festeggiato il Natale nelle diverse parti del mondo.

Per Scuola Secondaria ed Istituti Superiori : “Natale, bellezza e dignità” che vuole dare spazio ad arti visive, poesie e stories da condividere sulle pagine social della Bottega Altromercato di Asti.

Verranno privilegiati i lavori di classe ed in gruppo che dovranno essere consegnati entro il 24 dicembre alla Bottega di via Cavour 83 in Asti dove troveranno posto in esposizione sull’Albero di Madre Terra. E’ prevista la festa di premiazione per tutti i partecipanti nella prima quindicina di gennaio 2022.

Anche per quest’edizione la nostra testata ATnews sarà media partner dell’iniziativa e pubblicherà tutti i lavori pervenuti.

Di seguito il Regolamento del concorso