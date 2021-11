Al via i lavori per i mercatini del Magico Paese di Natale: le vie chiuse al traffico e le soste vietate ad Asti

Domani, martedì 02 novembre, incominceranno le fasi di allestimento del Magico Paese di Natale, l’evento natalizio che coinvolgerà Asti dal 13 novembre fino al 19 dicembre.

Questi i divieti relativi alle aree interessate per l’allestimento delle casette del villaggio natalizio

1) vietata la sosta veicolare in Piazza Cairoli per sosta veicoli allestimento e via Roero nel tratto compreso tra Corso Alfieri a Piazza San Martino dalle ore 8,30 del giorno 02/11/2021 a cessate esigenze,.

2) vietata la sosta veicolare in Piazza Roma dalle ore 8,30 del giorno 03/11/2021 a cessate esigenze.

3) vietato il transito veicolare in Corso Alfieri nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Giobert il giorno 02/11/2021 dalle ore 8,30 alle ore 18.30.

4) vietato il transito veicolare in Piazza Roma, in Piazza Cairoli e in Corso Alfieri nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e il civico n. 302 (fronte BPM/Banca Popolare di Novara ) dal giorno 03/11/2021 fino al giorno 12/11/2021 dalle ore 8,30 alle ore 18.30.

Nelle vie laterali, in relazione al segmento di Corso Alfieri interdetto al traffico, sarà consentito un temporaneo doppio senso di marcia al fine di permettere l’accesso e l’uscita dei residenti nei tratti non diversamente raggiungibili.

I residenti in via Monsignor Rossi potranno accedere ed uscire verso la Piazza Catena.

I residenti di Piazza Roma potranno uscire ed accedere dalla via Balbo che diventerà a doppio senso di circolazione.

I residenti di via Mameli potranno uscire ed accedere dalla via Carducci.

L’Ufficiale di viabilità preposto potrà intervenire per porre in atto una progressiva attuazione delle chiusure di cui sopra in base all’avanzamento dei lavori.