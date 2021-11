Al Polo Universitario di Asti il Convegno del Lions Club “Padrone, l’amore non fa male”

Oggi pomeriggio, giovedì 25 novembre, alle 18 presso il Polo Universitario è in programma un convegno del Lions Club sul Gaslighting e manipolazione affettiva per contrastare la violenza di genere, organizzato dalla Coordinatrice Comitato New Voices Dr.sa Matilde Calandri in collaborazione con l’Officer Distrettuale Dr.sa Roberta Pistone e con il patrocinio del Governatore Distretto Lions 108ia3 Pier Franco Marrandino.

Relatore l’avvocato Nicodemo Gentile Cassazionista, si è occupato dei maggiori casi di omicidio e violenza di genere quali Roberta Ragusa, Melania Rea,Sara Scazzi, Meredith Kerker, e molti altri ancora in corso.

“L’evento, hanno ribadito Matilde Calandri e Roberta Pistone, vuole essere un momento di riflessione per approfondire tutte dinamiche ambivalenti che entrano in gioco nelle relazioni e che spesso sfociano in comportamenti di abuso e violenza psicologica.

Per promuovere una cultura del rispetto e sensibilizzare una coscienza pubblica diffondendo una politica sociale attenta che non parli solo alle donne ma anche agli uomini per poter sradicare gli stereotipi che sono alla base della cultura della violenza di genere.”