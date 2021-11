Al Magico paese di Natale di Govone la premiazione dei migliori panettoni artigianali italiani

Dopo il successo delle classifiche del Panettone 2019 e 2020, tra gli editoriali più letti e seguiti dai lettori di Dissapore.com (350 mila letture per la sola classifica del 2020), la redazione è al lavoro per stilare la nuova classifica 2021 che vedrà ancora una volta sfidarsi i migliori panettoni artigianali italiani.

Come di consueto il gruppo dei partecipanti alla classifica è formato dai panettoni classificati negli anni precedenti con l’aggiunta di nuove realtà gastronomiche scelte tra i panificatori ed i pasticceri i cui lievitati sono stati assaggiati e valutati positivamente durante l’anno.

In questa edizione verrà replicata anche la classifica del Pandoro, dopo il successo ottenuto lo scorso anno alla sua prima edizione.

Per la classifica 2021 sono stati selezionati 70 panettoni tradizionali e 40 pandori che faranno parte di una prova d’assaggio rigorosamente alla cieca della durata di ben due giorni e con un panel di degustazione esclusivo di 5 partecipanti tra i redattori di Dissapore.com: Chiara Cavalleris, Stefania Pompele, Rossella Neri, Dario De Marco, Massimo De Marco.

Cornice d’eccezione per questa edizione della Classifica del Panettone Dissapore sarà il suggestivo territorio piemontese, ed esattamente il comune di Govone, sito Unesco, all’interno della manifestazione Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco.

L’evento di premiazione si svolgerà sabato prossimo presso il Salone Incontri “La Serra”, in Piazza Vittorio Emanuele a Govone e, oltre ai consueti premi per i 3 panettoni tradizionali che saliranno sul podio, verrà assegnato anche un premio speciale “Magico paese di Natale” al miglior panettone emergente.