Al magico Paese di Natale di Govone arriva il “Cooking Christmas Show” di Diego Bongiovanni

Torna anche quest’anno a Govone il Festival del Cibo, il ciclo di incontri gastronomici dedicati ai prodotti della tradizione e alle ricette del Natale. Quest’anno l’evento avrà una chiave di lettura prevalentemente giocosa e divertente grazie al Cookig Christmas Show che sarà condotto da un elfo-chef decisamente particolare: Diego Bongiovanni.

Astigiano, con molti trascorsi presso le cucine stellate Diego Bongiovanni è arrivato al grande pubblico grazie alla sua carriera televisiva, con la partecipazione a programmi nazionali come La Prova del Cuoco o Detto Fatto.

Per Il Festival del Cibo del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco Diego ha ideato un format divertente e colorato, il Cooking Christmas Show, un gioco da fare con tutta la famiglia, per diffondere la cultura del cibo dell’alimentazione attraverso il divertimento.

Protagoniste saranno le ricette del Natale, che vedranno fronteggiarsi le squadre in gara (formate dal pubblico che avrà prenotato la sua partecipazione al festival sul sito https://magicopaesedinatale.com/eventi/il-festival-del-cibo-le-ricette-del-natalein- famiglia-2021/ ) in quiz e indovinelli divertenti.

Al termine del gioco, la squadra che avrà totalizzato più punti sarà quella vincitrice.

Il Cooking Christmas Show si svolgerà dal 20 Novembre al 18 Dicembre, tutti i sabati e le domeniche a Govone, presso la Serra del Castello, in P.zza Vittorio Emanuele. (orari: Domenica 11.00 – 14.30 – 16.30 – Sabato 14.30 – 16.30 Durata dell’attività: 1 ora).

Il costo del biglietto è di 16€ per nucleo famigliare (fino ad un massimo di 4 persone).

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere all’attività è richiesto il green pass.

A Govone verrà dato spazio alle eccellenze della tradizione locale anche nella tradizionale Bottega del Natale, posta a Govone proprio accanto all’entrata del Castello Reale: uno spazio dove si possono trovare i migliori produttori del territorio e una Vineria dove assaggiare i migliori vini locali con una selezioni di “taglieri” dolci e salati.