Al Comando Provinciale Carabinieri di Asti la cerimonia di commemorazione dei defunti

In forma ridotta, come accaduto anche l’anno scorso a causa delle restrizioni dovute al contrasto alla diffusione del Covid-19, si è celebrata presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Asti una breve ma sentita cerimonia di commemorazione dei defunti, con particolare riguardo ai deceduti in servizio nell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale di Asti Ten.Col. Pierantonio Breda e del Presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri Mar. Fernando Iacono